Diyarbakır'da amca ve yeğen koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan amca ile yeğeni, sigara içmemenin iyileşmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mehmet Nuri Çerkezoğlu ile şoförlük yaparak geçimini sağlayan yeğeni Güven Çerkezoğlu koronavirüse yakalandı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bünyesinde oluşan pandemi hastanesi'nde tedavi altına alınan amca ve yeğen sağlığına kavuştu.

"VİRÜSE YAKALANDIĞIM İÇİN AKCİĞERİM ZARAR GÖRDÜ"

27 Mart'ta hastalanarak hastanede koronavirüs tedavisi gören Mehmet Nuri Çerkezoğlu, 17 gün süren tedavisinde koronavirüsü yendiğini belirtti.

Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının kendisiyle yoğun bir şekilde ilgilendiğini belirten Çerkezoğlu, "Taburcu olduktan sonra eve geldim. 14 gün karantinada kalacağımı söylediler. Bugün 17'nci günüm. Ama ben yine evde kalıyorum. Yemeğimi ayrı yiyorum. Herkesin evde kalmasını öneriyorum. Koronavirüse yakalandığım için akciğerim zarar gördü. Herkes kendini korusun." dedi.

"SİGARA İÇİYOR OLSAYDIM TEHLİKELİ OLURDU"

Bağışıklığının güçlü oluşunu köy hayatı, organik beslenme ve yıllar önce sigarayı bırakmasına borçlu olduğunu belirten Çerkezoğlu, "Köy havası güzeldir. Burada organik besinlerden besleniyoruz. Bağışıklığımın kuvvetli olmasını buna borçluyum. Çünkü yaşlıyım. Öyle olmasa 6 günde çıkamazdım. Sigarayı da 12 yıl önce bıraktım. En çok da ona borçluyum. Eğer sigara içiyor olsaydım daha tehlikeli olurdu. Çünkü kalp hastasıyım ve tansiyonum var. Geçen yıl safra kesesi ve göbek fıtığından ameliyatı oldum." dedi.

ÖNERİ ÜZERİNE TEST YAPTIRDI

Şoförlük yaparak ailesini geçindiren 6 çocuk babası Güven Çerkezoğlu da amcasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çalıştığı iş yerindeki şefinin öneresiyle test yaptırdığını belirtti.

Öneri üzerine yaptığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Çerkezoğlu, tedavinin ardından koronavirüsü yendiğini belirtti.

"ÇOCUKLARIMI ÖPEMİYORUM, SARILAMIYORUM"

Çocuklarına sarılamadığını üzüntüyle söyleyen Çerkezoğlu, "Amcamla aynı hastanedeydik ama görüşemedik. İlk gün yer ayarlanana kadar yaklaşık 2 saat onun yanında kaldım. Ondan sonra odaya geçtim. Herkesin ağrısı farklı oluyor. Ben göğsümden çok şikayetçiydim amcam da öksürüyordu. Hastaneden çok memnundum. Bize yardımcı oldular, destek oldular. Onlar bizim için sürekli çalışıyorlardı. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Her an her yerde bu hastalık var. Ne zaman geçeceği belli değil. Bu hastalık bende hasar bıraktı. Göğsümde hala sızı var. Ne zaman geçeceği de belli değil. Günler biraz zor geçiyor. Çocuklarımı göremiyorum, sarılamıyorum. Öpemiyorum. Yemeğim, tabağım hepsi ayrı. Lavaboya gittiğimde izole ediyorlar." dedi