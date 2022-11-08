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    Diyarbakır'da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi

    Diyarbakır'da ATM'lerin bulunduğu alanda 4 kadının sıra nedeniyle kavga etmesi ve erkeklerin ayırmaya çalışması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 08.11.2022 - 17:32
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    Diyarbakır'da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki ATM'lerin önünde meydana gelen olayda, para çekmek için sıraya giren 4 kadın, ATM'lerin önünde tartıştı.

    Kadınlardan birinin küfretmesi üzerine olay, kavgaya dönüştü.

    ATM sırasında kavga

    Caddeye taşan kavga, ATM sırasında bulunanlar ve erkeklerin araya girmesiyle sona erdi.

    DHA'nın haberine göre, kadınların kavga etmesi ve ayırmaya çalışanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Diyarbakır da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi #1

    Diyarbakır da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi #2

    Diyarbakır da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi #3

    Diyarbakır da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi #4

    Diyarbakır da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi #5


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