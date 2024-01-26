Diyarbakır'da barış yapan husumetli aileler dönerken birbirine saldırdı: 2 ağır yaralı
DHA

Diyarbakır'da husumetli aileler birbirine girdi..

Dün gece saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırıkkaşık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki aile arasındaki husumet, karakol komutanının araya girmesiyle sona erdi.

Dağılan ailelerden birinin üyeleri evlerine dönerken, yolda girdikleri tarlada, uzun namlulu silahlarla ateş etti.

2 kişi ağır yaralandı

Tarla sahibi bu kişileri uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan E.K. ve M.K. ağır yaralandı.

Hayati tehlikeleri sürüyor

Yaralılar, araçlarla Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)