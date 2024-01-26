Diyarbakır'da barış yapan husumetli aileler dönerken birbirine saldırdı: 2 ağır yaralı

DHA
Diyarbakır'da husumetli aileler birbirine girdi..
Dün gece saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırıkkaşık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki aile arasındaki husumet, karakol komutanının araya girmesiyle sona erdi.
Dağılan ailelerden birinin üyeleri evlerine dönerken, yolda girdikleri tarlada, uzun namlulu silahlarla ateş etti.
2 kişi ağır yaralandı
Tarla sahibi bu kişileri uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan E.K. ve M.K. ağır yaralandı.
Hayati tehlikeleri sürüyor
Yaralılar, araçlarla Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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