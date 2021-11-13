Diyarbakır'da barışmak için buluşan iki grup silahlarla çatıştılar

Diyarbakır'da barışmak için buluşan iki grup silahlarla çatıştılar

Yenişehir ilçesinde husumetli iki grup barışmak için kıraathanede buluştu. Bir süre sonra tartışmaya başlayan kişiler silahla birbirine ateş etti. Olay sonrası 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.

Aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ AatLANINA DÖNDÜ

Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine kısa sürede gelen polisin, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.