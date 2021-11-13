Diyarbakır'da barışmak için buluşan iki grup silahlarla çatıştılar
- İHA
- 13.11.2021 - 03:44
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.
Aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı.
ORTALIK SAVAŞ AatLANINA DÖNDÜ
Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine kısa sürede gelen polisin, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.