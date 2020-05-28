Diyarbakır'da bayram ziyaretinde 18 kişiye korona bulaştı

En Son Haber

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, akrabalarıyla bayramlaşmaya giden koronavirüs hastası, 18 kişiye virüs bulaştırdı. Mahalle karantinaya alındı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Diyarbakır'da ismi açıklanmayan kişi, 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'ne, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti.

18 KİŞİYE KORONA BULAŞTIRDI

Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin, korona testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı.

Testlerin sonucunda 18 kişide koronavirüs tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Kayapınar ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Mahalleye giden yollar kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu.

Karantina altındaki mahalle görüntülenirken bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü.

Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

















