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    Diyarbakır'da bayram ziyaretinde 18 kişiye korona bulaştı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, akrabalarıyla bayramlaşmaya giden koronavirüs hastası, 18 kişiye virüs bulaştırdı. Mahalle karantinaya alındı.
    • DHA
    • 28.05.2020 - 17:09
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    Diyarbakır'da bayram ziyaretinde 18 kişiye korona bulaştı

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü Diyarbakır'da ismi açıklanmayan kişi,  81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'ne, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti.

    Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı -1

    18 KİŞİYE KORONA BULAŞTIRDI

    Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin, korona testi pozitif çıktı.

    Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı.

    Testlerin sonucunda 18 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı -5

    MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

    Kayapınar ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

    Mahalleye giden yollar kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu.

    Karantina altındaki mahalle görüntülenirken bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü.

    Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

    Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı -2

    Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı -3

    Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı -4

    Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı -6

    Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı -7

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