Petrol
99.66
-6.95%
Euro
17.3819
-0.38%
Dolar
17.2745
-0.44%
Altın
963.26
-0.48%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.447
-2.58%
BTXN Coin
7.18
-3.62%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Diyarbakır'da belediye otobüsü alev alev yandı

    Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nden şehir merkezine doğru hareket eden belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı.
    • 12.07.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da belediye otobüsü alev alev yandı

    Öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nde meydana gelen olayda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne ait 21 AFF 018 plakalı yolcu otobüsü, yolcuları yerleşkeye bıraktıktan sonra hareket etti.

    Motoru alev aldı

    Otobüs ana yola çıktığı sırada motor kısmı aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, kapıları açıp indi.

    Dumanın sardığı otobüsün arka kısmını alevler sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

    DHA'nın haberine göre, otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır'da belediye otobüsü alev alev yandı VİDEO

    Diyarbakır da belediye otobüsü alev alev yandı #1


    Diyarbakır da belediye otobüsü alev alev yandı #2

    Diyarbakır da belediye otobüsü alev alev yandı #3

    Diyarbakır da belediye otobüsü alev alev yandı #4

    Diyarbakır da belediye otobüsü alev alev yandı #5

    Diyarbakır da belediye otobüsü alev alev yandı #6


    İlginizi Çekebilir

    Kuşadası'na 2 günde 16 bin turist geldi
    Ekonomi

    Kuşadası'na 2 günde 16 bin turist geldi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM kararına tepki
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM kararına tepki

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir