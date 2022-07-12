Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nden şehir merkezine doğru hareket eden belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nde meydana gelen olayda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne ait 21 AFF 018 plakalı yolcu otobüsü, yolcuları yerleşkeye bıraktıktan sonra hareket etti.

Motoru alev aldı

Otobüs ana yola çıktığı sırada motor kısmı aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, kapıları açıp indi.

Dumanın sardığı otobüsün arka kısmını alevler sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da belediye otobüsü alev alev yandı VİDEO



















