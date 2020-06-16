Diyarbakır'da bir adam 6 yıldır barakada yaşıyor

3 metrelik barakaya sığınan Ali Savaş, esnafın yardımlarıyla yaşamını sürdürüyor.

Ailesiyle tartıştığı için evden ayrılan 55 yaşındaki Ali Savaş, artık esnaftan yardım istemeye yüzü olmadığını belirterek yetkililerden yardım talep etti.

Yıllar önce Mardin'in Savur ilçesinden göç ederek Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine yerleşen Savaş, 6 yıl önce ailesiyle arasında çıkan bir tartışmadan sonra evini terk etti.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolundaki 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde kalmaya başlayan Savaş'ın kalacak yeri olmadığını öğrenen sanayi esnafı, evsiz kalan

Savaş'a kendi imkanlarıyla sactan baraka yaptı.

TEK BİR HAYALİ VAR

Barakanın yazın sıcaktan, kışın da soğuktan oldukça etkilendiğini belirten Savaş, kendisine bir yardım eli uzatılmasını bekliyor. Yaşadığı barakayı çeşitli sticker, poster ve resimlerle süsleyen Savaş, sığınabileceği gerçek bir ev hayali kuruyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER KONUDA DUYARLIDIR"

Ali Savaş, yardım talebiyle Cumhurbaşkanına seslenerek, "Cumhurbaşkanımız her konu için duyarlıdır, bu yaşam için de duyarlılığını görsem mutlu olurum. Onu çok seviyorum. Koronavirüs salgını sürecinde çok zorluklar yaşadım. Çalışacak gücüm yok. Yaşlanmışım. Devlet büyüklerimize, iş insanlarımıza ve duyarlı vatandaşlara sesleniyorum, yardım bekliyorum." dedi.

SOKAK HAYVANLARIYLA DOST OLDU

Sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarıyla da çok güzel bir dostluk kurduğunu söyleyen Savaş, o süreçte sokak hayvanlarının da kendisiyle birlikte aç kaldığını, bulduğu bir lokma ekmeği sokak hayvanlarıyla paylaştığını belirtti.

"FAKİR OLDUĞU KADAR GURURLU DA BİR AĞABEYİMİZ"

Sanayi sitesi esnafından Hasan Atlı da, Savaş'ın baraka içerisinde kendine küçük bir dünya yaratmaya çalıştığını, koşullarına rağmen yaşamaya ve ayakta kalmaya çalıştığını dile getirerek, "Sanayi esnafı olarak ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Kendisi günlük asgari yaşam şartlarını ve isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Yardım talebi var ama fakir olduğu kadar da aynı zamanda gururlu bir ağabeyimizdir. Biz sanayi esnafının gıda ve kıyafet yardımını kabul ediyor. Maddi karşılık kabul etmez, dürüst ve sevecen birisi. Bizim ona üzüldüğümüz kadar o kendi durumuna üzülmüyor. Bu kadar imkansızlığın içinde bile çok sevecen bir ağabeyimiz." dedi.

Bir başka sanayi esnafı olan Mehmet Salih ise 1,5 yıldır tanıdığı Savaş'ın iyi bir insan olduğunu, esnafın yardımlarıyla yaşama tutunduğunu belirtti.





























