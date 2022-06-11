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    Diyarbakır'da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı

    Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, yaptıkları basın açıklaması sonrası terör örgütü lehine slogan atması üzerine 12 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
    • 11.06.2022 - 20:18
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    Diyarbakır'da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Binası önünde aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup toplandı.

    Terör örgütü lehine slogan attılar

    Burada yaptıkları basın açıklamasının ardından grup yürüyüşe geçti. Polisin uyarısına rağmen yürüyen grup terör örgütü lehine slogan atmaya başladı. Grubun önüne kesilerek polis ekiplerince çembere alındı.

    12 kişi gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, tüm uyarılara rağmen slogan atmaya devam gruptan 12 kişi yaşanan gerginlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi emniyete götürülürken bölgede polisin önlemi sürüyor.

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #1

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #2

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #3

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #4

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #5

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #6

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #7

    Diyarbakır da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı #8


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