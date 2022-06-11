Haberler

İç Haber

Diyarbakır'da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı

Diyarbakır'da bir grup, terör örgütü lehine slogan attı

Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, yaptıkları basın açıklaması sonrası terör örgütü lehine slogan atması üzerine 12 kişi polis tarafından gözaltına alındı.