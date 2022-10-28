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    Diyarbakır'da bir kadın yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralandı

    Diyarbakır'da kaldırımda yürürken maganda kurşunuyla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
    • 28.10.2022 - 00:20
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    Diyarbakır'da bir kadın yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralandı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 27 yaşındaki S.F.Y. isimli genç kadın, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    Kanlar içinde kalan genç kadın çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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