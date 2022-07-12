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    Diyarbakır'da bir kişi bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü

    Diyarbakır'da bir kişi, bahçesini sulama yaparken tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdü.
    • 12.07.2022 - 20:47
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    Diyarbakır'da bir kişi bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü

    Diyarbakır’ın Hazro ilçesi merkez Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet B. (24) bahçesini suladığı esnada yanına giden komşusu Kemal Yorulmaz (64) ile tartıştı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda Kemal Yorulmaz ağır yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Dicle Üniversitesi hastanesine kaldırılan Yorulmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    Diyarbakır da bir kişi bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü #1

     


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