Diyarbakır'da bir kişi evini ateşe verip kaçtı Diyarbakır Kayapınar'da psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen H.D., evini ateşe vererek kaçtı. Ailesinin yangın büyümeden terk ettiği ev, kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, evinde yangın çıkardı... Şans eseri can kaybı yaşanmadı.. Öğleden sonra Kayapınar ilçesi, Barış Mahallesi 1042’nci sokaktaki Çöl Güzeli Toplu konutlarında bulunan bir evde meydana gelen olayda H.D., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe vererek kaçtı. Aile kendini evden dışarı attı Ailesinin, alevler büyümeden dışarı çıktığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, polis, H.D.’nin bulunması için çalışma başlattı.