DHA
Husumetli kardeşlerin kardeşler dehşet saçtı..
Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi, Hazreti Süleyman Caddesi’nde meydana gelen olayda aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet olan isimleri öğrenilmeyen iki kardeş cadde üzerinde karşılaşınca tartıştı.
Satır ve bıçakla saldırdı
Tartışmada ağabeyi, kardeşine satır ve bıçakla saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, çevredekiler araya girerek ağabeyi olay yerinden uzaklaştırdı.
Kavga kameraya yansıdı
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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