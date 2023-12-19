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Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı

Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı Sur ilçesinde aralarında husumet bulunan kardeşi ile cadde üzerinde karşılaşan ağabeyi satır ve balta ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu.