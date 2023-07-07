Diyarbakır’da çay bahçesine silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı Diyarbakır’da çay bahçesinde oturan 2 kişi husumetlisi olan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA

Diyarbakır'da saat 19.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı çevresinde bulunan bir çay bahçesinde, iki gün önce aralarında husumet yaşayan bir kişi, çay bahçesinde oturan S.K. ve M.E.M.’ye 15 el ateş ederek kaçtı.

Silahlı saldırıya uğradı

Saldırıda S.K.’nin omzuna kurşun isabet ederken, M.E.M.’ye isabet eden kurşun sırtından sıyrıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

S.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.