Diyarbakır'da demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı
Diyarbakır'da bir demir doğrama atölyesinde tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan 13 yaşındaki M.B. ağır yaralandı.
- DHA
- 01.04.2022 - 21:09
Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen olayda, iş yerinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı.
ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yoğun bakımda tedaviye alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.