İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Selahattin Mahallesi'ndeki bir evin çatısında oyun oynayan çocuklar, demir profil içinden gelen sesi duydu.

Demir profilin içinde kuş sesi duydular

Sesi fark eden çocuklar durumu evde bulunan amcalarına bildirdi. Çatıya çıkan amca Doğan Tayuzak, demir profilin içinde sıkışan minik kuşu fark ederek, kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Diyarbakır'da demir profilde sıkışan kuş kurtarıldı

Kuşu yarım saatte kurtardılar

Demir profilin altında kalan zeminin bir kısmı, yarım saatlik çalışmanın ardından oyularak, sıkıştığı yerden kuş çıkartıldı.

Diyarbakır'da demir profilde sıkışan kuş kurtarıldı

O anlar kamerada

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kuş, daha sonra yaşam alanına bırakılırken, amca ve yeğenlerin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.