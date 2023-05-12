Diyarbakır'da demir profilde sıkışan kuş kurtarıldı Diyarbakır'da evin çatısında bulunan demir profile sıkışan kuş, vatandaşın yoğun çalışması neticesinde kurtarıldı.

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Selahattin Mahallesi'ndeki bir evin çatısında oyun oynayan çocuklar, demir profil içinden gelen kuş sesi duydu.

Demir profilin içinde kuş sesi duydular

Sesi fark eden çocuklar durumu evde bulunan amcalarına bildirdi. Çatıya çıkan amca Doğan Tayuzak, demir profilin içinde sıkışan minik kuşu fark ederek, kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Kuşu yarım saatte kurtardılar

Demir profilin altında kalan zeminin bir kısmı, yarım saatlik çalışmanın ardından oyularak, sıkıştığı yerden kuş çıkartıldı.

O anlar kamerada

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kuş, daha sonra yaşam alanına bırakılırken, amca ve yeğenlerin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.