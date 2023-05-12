Diyarbakır'da demir profilde sıkışan kuş kurtarıldı

İHA
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Selahattin Mahallesi'ndeki bir evin çatısında oyun oynayan çocuklar, demir profil içinden gelen kuş sesi duydu.
Demir profilin içinde kuş sesi duydular
Sesi fark eden çocuklar durumu evde bulunan amcalarına bildirdi. Çatıya çıkan amca Doğan Tayuzak, demir profilin içinde sıkışan minik kuşu fark ederek, kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.
Kuşu yarım saatte kurtardılar
Demir profilin altında kalan zeminin bir kısmı, yarım saatlik çalışmanın ardından oyularak, sıkıştığı yerden kuş çıkartıldı.
O anlar kamerada
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kuş, daha sonra yaşam alanına bırakılırken, amca ve yeğenlerin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.