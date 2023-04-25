Diyarbakır'da depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor Asrın felaketinde evleri zarar gören Diyarbakırlı depremzedeler, konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yaraları sarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 621 aile için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda kurulumu tamamlanan konteyner kente ailelerin yerleştirilmesi başladı.

Şimdiye kadar 50’yi aşkın ailenin yerleştirildiği konteynerlerde 1 oda ve 1 salon, mutfak, lavabo, banyo, buzdolabı ve yatak eşyaları bulunuyor.

Çocuk parkı da yapıldı

Konteyner kente çocukların oyun oynayarak vakit geçirmesi için oyun parkı da kuruldu.

Sağlığın ihmal edilmemesi için kentte poliklinik kurulurken, çocukların eğitimi için ise ana sınıfı da unutulmadı.

Geçici barınma desteği alan hak sahiplerinden Valide Alas, eşi ile birlikte konteynere yerleşeceğini söyledi.

"Gerçekten çok güzel"

Konteynerlerin güzel yapıldığını ifade eden Alas, şunları söyledi: