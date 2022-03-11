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    Diyarbakır'da Dicle Elektrik'in tahsilat şubesinde bıçaklı gasp

    Diyarbakır'da Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. Bağlar tahsilat şubesine akşam saatlerinde bıçakla giren iki kişi, personeli etkisiz hale getirip yaklaşık 40 bin TL alarak kaçtı.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 21:25
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    Diyarbakır'da Dicle Elektrik'in tahsilat şubesinde bıçaklı gasp

    Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan DEPSAŞ Bağlar tahsilat şubesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

    40 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR

    Şubeye bıçakla giren iki kişi, çalışan iki personeli etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 40 bin TL para alarak kaçtı.

    GASPÇILAR KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

    Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, soyguncuların eşkallerini güvenlik kamerasından izledikten sonra tespit etti.

    Olay yeri inceleme ekipleri delilleri topladı. Ekipler, soyunucuların yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da Dicle Elektrik in tahsilat şubesinde bıçaklı gasp #1

    Diyarbakır da Dicle Elektrik in tahsilat şubesinde bıçaklı gasp #2


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