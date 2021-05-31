Euro
10.4616
0.19%
Dolar
8.5721
0.09%
Altın
526.05
0.34%
Borsa
1.422
0%
Bitcoin
301.040
0.01%
EXEN Coin
33.00
8.30%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

    Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne yüzmek için giren Serhat Günel (16), akıntıya kapılarak boğuldu.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 04:25
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 05:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

    Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Karpuzlu Mahallesi'nde, Serhat Günel (16) akşam saatlerinde yüzmek için Dicle Nehri'ne girdi.

    Beraberindeki arkadaşı gözden kaybolan Günel'in ailesine haber verdi.

    Ailenin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Arama kurtarma ekiplerini beklemeden Günel'i bulmak için suya giren bir yakını, boğulma tehlikesi geçirince çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. 3 saat süren aramanın ardından Serhat'ın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı.

    Sağlık görevlilerince Serhat Günel'in cansız bedeni otopsi hastane morguna götürülürken ailesi gözyaşı döktü.

    Diyarbakır da Dicle Nehri nde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti #1

    Diyarbakır da Dicle Nehri nde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti #2

    Diyarbakır da Dicle Nehri nde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti #3

    Diyarbakır da Dicle Nehri nde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir