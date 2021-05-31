Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne yüzmek için giren Serhat Günel (16), akıntıya kapılarak boğuldu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Karpuzlu Mahallesi'nde, Serhat Günel (16) akşam saatlerinde yüzmek için Dicle Nehri'ne girdi.

Beraberindeki arkadaşı gözden kaybolan Günel'in ailesine haber verdi.

Ailenin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekiplerini beklemeden Günel'i bulmak için suya giren bir yakını, boğulma tehlikesi geçirince çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. 3 saat süren aramanın ardından Serhat'ın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince Serhat Günel'in cansız bedeni otopsi hastane morguna götürülürken ailesi gözyaşı döktü.