Diyarbakır'da direksiyon başında uyuyan sürücü kaza yaptı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçan aracın içinde bulunan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Dilaver köprüsü yakınlarında, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında uykuya daldı.

TARLAYA UÇTU

Uyuyakalan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir anda tarlaya savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar da olay yerine giderek sürücüyü araçtan çıkardı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.



