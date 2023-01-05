Diyarbakır'da elektrik panosunda yangın
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde elektrik panosu alevlere teslim oldu.
- 05.01.2023 - 00:07
Dün gece Silvan ilçesi kırsal Tokluca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde yüksek sesle yaşanan pano patlaması mahalle sakinlerine panik yaşattı.
Panonun yanması sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Ekipler, mahalleye yeniden elektrik verdi
İHA'nın haberine göre enerji şirketi ekipleri, müdahalede bulunarak mahalleye elektrik vermeyi sağladı.
Yangın anı cep telefonu ile kaydedildi.
Silvan'da elektrik panosu alevlere teslim oldu VİDEO