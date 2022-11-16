Diyarbakır'da elektrik sayaçlarının direklere çıkartılmasına tepki için lastik yaktılar

Diyarbakır Yenişehir'de bir grup, elektrik hatları iyileştirilmesi ve sayaçların direklere çıkartılmasına tepki göstererek yolda teker yaktı, polisi harekete geçirdi..

Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak gibi illerde dağıtım hizmeti veren şirketler, bunun önüne geçmek için ölçüm sayaçlarının trafo direklerine taşınması uygulamasına geçmeye karar verdi.

Ancak kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için elektrik sayaçlarını direklere taşımak isteyen elektrik dağıtım şirketleri, ne zaman bu hamlede bulunsa saldırıya uğradı..

Son olarak; Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde elektrik firması, elektrik hatlarını iyileştirme ve sayaçları direk üzerine çekip kaçak kullanımın önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Yolda teker yakıp, taşlar bıraktı

İHA'nın haberine göre mahalleli ve elektrik firması personeli arasında günlerdir süren gerginlik bu akşama da taşındı.

Elazığ Yolu üzerinde mahalle sakinleri oldukları değerlendirilen bir grubun, trafik akışının yoğun olduğu yolda teker yakıp, taşlar bırakarak ulaşımın aksamasına ve bir aracın kaza yapmasına sebebiyet verdiği ileri sürüldü.

Polis güvenlik önlemi aldı, TOMA'lar tekerlekleri söndürdü

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevre ve yol güvenliğini aldı, TOMA ile yakılan tekerler söndürüldü. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı, polis ekipleri şüphelilerin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.