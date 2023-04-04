Diyarbakır'da enkazdan çıkan kasa sahibine teslim edildi Depremlerde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin enkazından çıkartılan çelik kasa polise teslim edilip tutanak ile sahibine verildi.

İHA

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hasar gören Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi'nde yıkım işlemleri tamamlandı.

İş merkezinin moloz kaldırma işlemleri hız kesmeden yapılırken D Blok'un enkazından çıkarılan çelik kasa, emniyet güçlerinin aracılığıyla tutanak tutulup, imza atılıp sahibine teslim edildi.

Eşyaların sahibi bulunmadan herhangi bir işlemin yapılmadığını belirten enkaz çalışmalarından sorumlu saha formeni Orhan Şener, çıkarılan her türlü malzemenin hak sahibine verilene kadar saklandığını ifade etti.

"İşe yarayan her şeyi kenara koyuyoruz"

Çalışma sahasında hem yerde hem kamyon üstünde eşyaların ayıklanarak çıkarıldığının altını çizen Şener, şunları söyledi: