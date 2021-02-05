Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Ne olursun yanıma gel oğlum

Kaçırılan kalp hastası oğlu Eren Yalçın için eyleme devam eden Fadime Aksu, doğum günü yaklaşan oğluna seslenerek, "Ne olursun doğum gününde beni mutlu et, yanıma gel kuzum" dedi.

Diyarbakır'da, kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 522'nci günde de sürüyor.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu.

Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı.

DİĞER AİLELERE UMUT OLDU

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

'NE OLURSUN YANIMA GEL KUZUM'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, 2015 yılında 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Eren Yalçın için gelen Fadime Aksu, olumsuz hava koşullarına ve salgına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Aksu, dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın evlat nöbetindeki ailelere yaptığı ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, doğum günü yaklaşan oğluna seslendi.

Aksu, "Şubatın 12'si senin doğum günün. Ne olursun, doğum gününde beni mutlu et, gel benim yanıma kuzum. Daha gücüm yok. Dün bir aile daha evladına kavuştu. Onlar nasıl mutlu olduysa biz de onlar gibi mutlu olalım. İnşallah her ailenin çocuğu gelir. İnşallah bütün aileler kavuşur evladına. Allah devletimizden, polisimizden, bakanlarımızdan, hepsinden razı olsun. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular, destek verdiler. Onlar bize destek verdikçe biz çok mutlu oluyoruz. Allah yanımızda olanlardan razı olsun, yanımızda olmayanlar utansın" dedi.



































