Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba, oğluna çağrıda bulundu

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti yapan ailelerden bir baba, oğluna seslenerek "Arkadaşlarınızla beraber toplanıp devletimize teslim olun" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 839’uncu gününe girdi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında işyerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık’ın babası Ekrem Artık, evladına ve arkadaşlarına dönme çağrısında bulundu.

"OĞLUM ARKADAŞLARINIZLA BERABER TOPLANIP DEVLETİMİZE TESLİM OLUN"

Baba Ekrem Artık, 6 yıl önce oğlunun HDP tarafından PKK’ya teslim edildiğini söyledi. Bugüne kadar oğlunun ne sesini ne de yüzünü gördüğünü belirten baba Artık, “Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. HDP’nin ne hakkı var evlatları götürüyor? Hiç mi vicdanları sızlamıyor? Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlum Erhan, sesimi duyuyorsan, kimsenin sözüne kanmayın. Size hep yalan söylüyorlar. Oğlum, arkadaşlarınızla beraber toplanıp devletimize teslim olun” çağrısında bulundu.

















