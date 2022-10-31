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    Diyarbakır'da evlat nöbetine katılımlar sürüyor

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katılarak ailelerin sayısı 321'e yükseldi.
    • 31.10.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:19
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    Diyarbakır'da evlat nöbetine katılımlar sürüyor

    PKK terör örgütü tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine başladı.

    1155 gündür sürdürülen nöbette şimdiye kadar 38 aile çocuğuna kavuştu.

    2 aile daha katıldı

    Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine dahil olan Kibar Yaprak, oğlu Nurullah Yaprak’ın terör örgütü PKK mensuplarınca 2014 yılında dağa kaçırıldığını iddia etti.

    Diğer bir aile olarak ise 2018 yılında örgüt mensupları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü ileri sürülen Barış Arslan'ın babası Şehmus Arslan katıldı.

    "Oğlumu PKK'lılar kaçırdı"

    Şehmus Arslan gazetecilere açıklamada bulunmazken Kibar Yaprak, Kürtçe konuşarak oğlunun teslim olması için oturma eylemine dahil olduğunu söyledi.

    İHA'nın haberine göre Yaprak, "Oğlumun geri dönmesini istiyorum. Oğlumu PKK’lılar kaçırdılar. Kocam ölmüş kimsem yok. Kimsem olmadığı için oğlumu arayamıyordum. Gelip bana teslim olmanı istiyorum. Seni burada bekliyorum. Yolunu gözlüyorum burada." dedi.

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    Diyarbakır da evlat nöbetine katılımlar sürüyor #5


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