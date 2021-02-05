Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Tüm dünya duydu, HDP duymadı

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarını isteyen aileler, 522 gündür mücadeleyi bırakmadı. Evladını bekleyen baba Süleyman Aydın "Bütün dünya sesimizi duydu, HDP duymadı" dedi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde bekleyişleri devam ediyor.

Evlat nöbetinden vazgeçmeyen ailelerin, 3 Eylül 2019’da başlattıkları oturma eylemi 522. gününde.

522 GÜNDÜR HDP BİNASININ ÖNÜNDE

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için, Eylül 2019’dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın da 522 gündür evlat nöbetini bırakmayan ailelerden biri.

"HALKIN ÇOCUKLARINI ÇALAN PARTİ"

Oğlunu bekleyen baba Aydın, "Bizler evlat nöbetindeki aileler olarak 522 gündür burada halkın çocuklarını çalan partinin kapısında bekliyoruz. Bütün dünya burada bulunan ailelerin sesini duydu ama HDP bu ailelerin feryadını ve sesini duymadı." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"KEPENK KAPAYIP GİTTİLER"

Oturdukları yerden asla ayrılmayacaklarını ifade eden Aydın, "Biz burada eylem yaptığımız için HDP’liler kepenk kapattı. Artık partiye gidip gelemiyorlar. Çocuklarımızı nasıl dağa kaçırmışlar ise öylede getirecekler.” diye konuştu.

YPG/PKK'YA ABD YARDIMI

ABD'nin PKK/YPG’ye silah yardımında bulunmasına hatırlatan baba, "ABD'nin geçtiğimiz gün terör örgütü PKK’ya 140 tır silah yardımında bulunduğu haberlere yansıdı. Bizim çocuklarımızın katili de onlardır. Bunların amacı Türkiye’yi bölmektir. Kim çocuklarımızı dağa kaçırmasına yardım eden HDP’ye destek verir ise biz çocuklarımızı onlardan isteriz. Bizim çocuklarımızı onlar getirsin." dedi.

"KÜRTLERİ PERİŞAN ETTİLER"

Süleyman Aydın, HDP'nin Kürtleri kullanarak siyaset yaptığını belirterek, "Ben Kürt değil miyim? Asker ailesi Kürt değil mi? Polis ailesi Kürt değil mi? Bunlar kesinlikle yalan söylüyorlar ve Kürtler için mücadele vermiyorlar. 40 yıldır Kürt'ün kanını emip perişan ettiler. Artık yeter ellerini yakamızdan çeksinler." ifadelerini kullandı.

"AY YILDIZLI BAYRAK ALTINDA ÖLECEĞİZ"

Açıklamalarında sonuna kadar HDP'nin karşısında olacaklarını belirten Aydın, "Devletimiz büyük bir devlettir. Biz hepimiz bu ay yıldızlı bayrağın altında doğmuşuz ve bu bayrağın altında da öleceğiz. Ya çocuklarımızı getirecekler ya da bizlerde burada öleceği.z" şeklinde konuştu.