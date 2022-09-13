Diyarbakır'da eylem hazırlığında yakalanan 2 terörist tutuklandı

Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığındayken yakalanan ve birinin boynundaki muskada kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıkan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 Eylül günü terör örgütü PKK/KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.

Boynundaki muskada suikast planı ortaya çıktı

Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

2 terörist tutuklandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.F. ve E.T., 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.













