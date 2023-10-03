Diyarbakır'da fırlayan jant kazaya neden oldu: 2 yaralı Diyarbakır'da tırın patlayan tekerinden fırlayan jant kazaya neden oldu. Duvara çarpan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İHA Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tırın tekerinin patlaması sonucunda jant yola fırladı. Yola fırlayan jant kazaya sebep oldu Seyir halindeki 34 ZA 7254 plakalı otomobilin sürücüsü jantta çarpmamak için aracının kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedavi altında Otomobilde bulunan V.A. ve A.A., olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)