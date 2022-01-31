Diyarbakır’da hastalanan 4 aylık bebek için seferber olundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da 4 aylık bebek için karla kaplı yolları açarak seferber olan sağlık ekiplerini paylaşarak, bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.

Yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışı, Diyarbakır’ı da es geçmedi.

Kent beyaz örtü ile kaplanırken, yağış nedeniyle kapalı olan bir mahallede 4 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı öğrenildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Durum hemen 112 ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri seferber olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu Twitter hesabından paylaştı.

“YOLLAR AÇILDI, BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI”

Bakan Koca, “Diyarbakır'da, kar yağışı nedeniyle yolları kapalı bir mahalle… Bir aile 4 aylık bebekleri Serhat için ambulans talebinde bulundu. Belediye ekiplerince yollar hızlıca açıldı. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçmiş olsun Serhat bebek.” dedi.