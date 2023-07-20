Diyarbakır’da hastane penceresinden atılan sigara asma çatıyı yaktı Diyarbakır'da 9 katlı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nin son katlarından atılan sönmemiş sigara izmaritinin 3'üncü kattaki asma çatıya düşmesi sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın söndürülürken, hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

DHA

Sigara izmariti bu kez hastanede yangına neden oldu..

Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 9 katlı Selahaddin Eyyubi Hastanesi’nde meydana gelen olayda, son katlarda bulunan bir kişi, içtiği sigarayı söndürmeden pencereden attı.

Atılan sigara asma tavanda yangın çıkardı

3'üncü katta yatan hastaların bulunduğu kata düşen izmarit asma tavanı yaktı. Kısa süre sonra dumanların çıktığını gören hastaların refakatçileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Yangın söndürüldü, hastaneler tahliye edildi

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, asma çatının bulunduğu kata çıkarak yangını söndürdü. Bazı yerleri balyozlarla kıran ekipler, soğutma çalışması yaparken, hastaların bulunduğu kat ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

İtfaiye görevlilerinin yaptığı çalışmada, hastanenin 3'üncü katında bulunan asma tavanın bulunduğu çatıdaki yangının, söndürülmeden atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.

Yangınla ilgili olarak polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor.