Diyarbakır'da husumetli aileler adliye çıkışı silah ve bıçaklarla birbirine girdi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında duruşma sonrası çıkan kavgada 1’i asker, 5 kişi yaralandı.

DHA

Diyarbakır'da meydana gelen aile kavgasında kan aktı..

Öğle saatlerinde Bismil Adliyesi önünde meydana gelen olayda, husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'i asker 5 kişi yaralandı

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.