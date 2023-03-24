Diyarbakır'da iftar sonrası iki aile arasında silah ve sopalı kavga: 4 yaralı Diyarbakır'da iftar sonrası caddede karşı karşıya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır'da iftar sonrası yaşanılan olaya polis biber gazıyla müdahale etti.

Sur ilçesi İnönü Bulvarı’nda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup aile, iftar sonrası cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma önce sopalı, daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

4 kişi yaralandı

Kavgada 4 kişi, aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, polis grubu sakinleştirmek için biber gazı kullandı.

6 kişi gözaltına alındı

Yaşanan kargaşada olaya karıştığı belirlenen ve aralarında kadınlarında olduğu 6 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde gözaltına aldığı bir şüphelinin üzerinde de tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.