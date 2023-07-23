Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Diyarbakır'da saat 21.30 sıralarında merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri kenarında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine ateş açtı

Çıkan kavganın büyümesiyle silah çeken taraflar birbirlerine ateş etti. Açılan ateş sonucu V.U., M.H.A. ve Y.K. vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir yaralının hayati tehlikesi var

Yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Terörle Mücadele ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Yaralılardan V.U.’nun cinayet şüphelisi olduğu ve güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.