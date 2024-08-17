Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı..

Öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Rızvanağa Caddesi’nde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Hakan N. ve Ali N. vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)