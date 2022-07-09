Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga
- 09.07.2022 - 23:56
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770. Sokak’ta akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavga sırasında ise 2 kişi sokakta bulunan bir kahvehaneye sığındı.
2 genç polislere teslim edildi
İçeride oturanlar, diğer grubun kendilerine sığınan 2 genci almasına izin vermedi. 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
İHA'nın haberine göre, polis kahvehaneye sığınan 2 genç ile kavgaya karışan bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga VİDEO