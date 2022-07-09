Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
378.724
-0.46%
BTXN Coin
7.25
8.69%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Hafif yağmur 25 C

    Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga

    Diyarbakır Bağlar'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • 09.07.2022 - 23:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770. Sokak’ta akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavga sırasında ise 2 kişi sokakta bulunan bir kahvehaneye sığındı.

    2 genç polislere teslim edildi

    İçeride oturanlar, diğer grubun kendilerine sığınan 2 genci almasına izin vermedi. 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

    İHA'nın haberine göre, polis kahvehaneye sığınan 2 genç ile kavgaya karışan bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

    Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga VİDEO

    Diyarbakır da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga #1

    Diyarbakır da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga #2

    Diyarbakır da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga #3

    Diyarbakır da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga #4

    Diyarbakır da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga #5

    Diyarbakır da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga #6


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Hacılar şeytan taşladı
    Gündem

    Hacılar şeytan taşladı

    Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi?
    Yaşam

    Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi?

    Görüş Bildir