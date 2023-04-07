Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Fiskaya Caddesi üzerinde, 34 GFU 61 ile 21 TT 1506 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

Yaralılardan 1'inin durumu ağır

Meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri yolda ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı