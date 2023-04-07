Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Fiskaya Caddesi üzerinde, 34 GFU 61 ile 21 TT 1506 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.
Yaralılardan 1'inin durumu ağır
Meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.
İnceleme başlatıldı
Polis ekipleri yolda ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.