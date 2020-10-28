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    Diyarbakır'da kaçak elektrik şebekesine operasyon

    Diyarbakır'da kaçak elektrik şebekesine operasyon

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kaçak elektrik kullanımına teknik olarak yardım eden ve elektrikçi oldukları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.10.2020 - 16:39
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 17:03
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    Diyarbakır Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak elektrik kullanan kişilerin beyanları doğrultusunda yapılan soruşturmada ilçe genelinde kaçak elektrik kullanımına organize olarak aracılık yapan ve elektrikçi oldukları tespit edilen bir şebeke ortaya çıkarıldı.

    9 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    Soruşturma kapsamında 9 zanlının isimleri belirlendi. Y.E, T.Y ve İ.Ç isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    TECRÜBELERİNİ KULLANDILAR

    Zanlıların kaçak elektrik kullanımına yardım ettikleri, bilgi ve tecrübelerini de bu amaçla kullandıkları öğrenildi.

    Diyarbakır da kaçak elektrik şebekesine operasyon #1

    KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA TEŞVİK ETTİLER

    Bu kişilerin menfaat temin etmek için çevrelerinde kaçak elektrik kullanımını teşvik ettikleri ve kontrol başına yaklaşık 200 lira alarak uzun süredir yasadışı faaliyet gösterdikleri anlaşıldı.

    Diyarbakır'da kaçak elektrik şebekesine operasyon ViDEO

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