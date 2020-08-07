Diyarbakır'da kaçak göçmenler otogarda mahsur kaldı

İstanbul ve Avrupa'ya gitme hayaliyle Afganistan ve Pakistan'dan insan kaçakçıları tarafından Türkiye'ye getirilen 150 kaçak göçmen, parası bitince Diyarbakır'daki otobüs terminalinde mahsur kaldı.

Afganistan ve Pakistan'daki zorlu yaşam şartlarından kaçarak, iyi bir yaşam hayali ile İstanbul ve Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlerin hayali suya düştü.

KAÇAKÇILARIN PARA TUZAĞI

Aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişilik göçmen grubu, insan kaçakçıları ile anlaşarak 300 ile 700 dolar arasında değişen ücretler karşılığında günlerce yürüyerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdi.

TERMİNALE SIĞINDILAR

Büyük hayaller ile Türkiye'ye geldikten sonra paraları biten ve otobüslerin de almadığı grup, Şanlıurfa-Diyarbakır yolundaki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sığındı.

YEMEK İHTİYAÇLARINI TERMİNAL ÇALIŞANLARI KARŞILIYOR

Yaşam alanları otogar bahçesi olan göçmenlerin yemek ihtiyacı, terminal çalışanları tarafından karşılanıyor. Zor koşullarda terminalde yaşamlarını sürdürmeye çalışan göçmenlerin çoğunun maskesiz dolaştığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

EVDEN ÇIKMALARININ ÜZERİNDEN 2 AY GEÇTİ

Kaçak göçmenlerden 25 yaşındaki Afganistanlı Abdülcelil İsar, zorluk içinde yaşadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi değil. Afganistan'da da hayat zor. Afganistan'da iş sıkıntısı ve savaş var. Köylerde yaşamak gerçekten zor. Devlet adamı olursan eğer pek fazla yaşatmıyorlar. 'Devlete çalışmayacaksın' diyorlar. Başka yerde de iş yok. Evden çıktığımızdan bu yana 2 ay geçti. Ramazan Bayramı'ndan 10 gün sonra çıktık yola. 3-4 gündür Diyarbakır'dayız. Buradan da İstanbul'a gitmek niyetindeyiz" dedi.

































