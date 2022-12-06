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Diyarbakır'da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı

Diyarbakır'da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı

Diyarbakır'da kapalı olan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda maddi hasar oluştu.