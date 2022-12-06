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    Diyarbakır'da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı

    Diyarbakır'da kapalı olan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda maddi hasar oluştu.
    • 06.12.2022 - 23:42
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    Diyarbakır'da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, iş yeri kapandıktan sonra kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kepenklere pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Silah sesini duyan çevredekiler durumu polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

    Maddi hasar meydana geldi

    Çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

    DHA'nın haberine göre polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı #1

    Diyarbakır da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı #2

    Diyarbakır da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı #3

    Diyarbakır da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı #4

    Diyarbakır da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı #5


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