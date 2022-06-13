Diyarbakır’da kavga eden damat ve gelinin yakınlarını polis barıştırdı

Diyarbakır’da kavga eden damat ve gelinin yakınlarını polis barıştırdı

Bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüşünce düğün yarıda kaldı. İhbar üzerine gelen polis, tarafları barıştırdı ve düğün kaldığı yerden devam etti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda, dün akşam gelin ve damat yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akrabaların da dahil olduğu sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Müzik sesi gitti

Bu sırada davetlilerin oyunlar oynadığı salonda müzik sesi kesildi.

Düğün salonu dışına taşan kavga nedeniyle davetliler polise haber verdi.

Yunus timleri hemen geldi

Bölgeye aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Kısa sürede düğün salonuna gelen ekipler, kavga eden tarafları ayırdı.

Diyarbakır’da kavga eden damat ve gelinin yakınlarını polis barıştırdı ViDEO

Polis barıştırdı

Gelinin düğünden çıkarılmasına kadar büyüyen kavga, polisin tarafları konuşarak ikna etmesi sonucu büyümeden önlendi.

Polisin tarafları barıştırmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti.

Güvenlik önlemi alındı

DHA’nın haberine göre çok sayıda ekibin önlem aldığı düğün salonunun önünde damat ve gelinin çıkışına kadar polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.