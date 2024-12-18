Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber alınamıyor

DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde annesi Büşra Erim ile teyzesinin evinde yaşayan Ecrin Erim, bugün saat 13.51’de annesine ‘Anne beni merak etme, ben artık dayanamıyorum. Babamı aramaya çıkıyorum’ diyerek mesaj attıktan sonra evden ayrıldı.

Sitenin güvenlik kamerasına da 13.52’de yansıyan Ecrin’e ve telefonuna o saatten sonra ulaşamayan annesi Büşra Erim, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızının eski eşi tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini belirten Büşra Erim, şunları söyledi:

"KIZIMIN İSTİSMARA UĞRAMASINDAN KORKUYORUM"

Kızım saat tam 13.51’de mesaj attı bana, ‘Anne ben babamı aramaya gidiyorum’ dedi. Daha sonra aradım ve hiçbir şekilde ulaşamadım. Ondan sonra polise haber verdim. Kızım babasını bir aydan fazladır arıyor, ulaşamıyor. Kızım 1 ay yurtta kaldı. Ben babasının hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Kızım bu haldeyse sebebi, babası. Narin'den sonra psikolojim bozulmuş. Ben şu an çok tedirginim kızım açısından.



Kızım okula gitmiyor. Babası maddi hiçbir imkanı karşılamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Her şeyini maddi manevi ben kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Babasına yalvardım, yakardım ve savcılıkta da bizzat gidip şikayette bulunacağım. Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Karakola da verdiğimiz ifade aynen bu şekildedir. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum.

‘ANNE, BEN BABAMI ARAMAYA GİDİYORUM DEDİKTEN SONRA KIZIMA ULAŞAMADIM’

Kızının babasını aradığını ancak babasının hiçbir şekilde cevap vermediğini ifade eden Erim, sözlerine şöyle devam etti: