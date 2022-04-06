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    Diyarbakır'da kıraathaneye silahlı saldırı

    Diyarbakır'da içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen grubun tabancalarla açtığı ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 00:51
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    Diyarbakır'da kıraathaneye silahlı saldırı

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Dünya Kavşağı’nda Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda, içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen bir grup, tabancalarla ateş etmeye başladı.

    1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

    Saldırı sırasında içeride bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır da kıraathaneye silahlı saldırı #1

    Diyarbakır da kıraathaneye silahlı saldırı #2

    Diyarbakır da kıraathaneye silahlı saldırı #3

    Diyarbakır da kıraathaneye silahlı saldırı #4

    Diyarbakır da kıraathaneye silahlı saldırı #5

    Diyarbakır da kıraathaneye silahlı saldırı #6


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