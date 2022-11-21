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    Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

    Diyarbakır’da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
    • 21.11.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 00:52
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    Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

    Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye henüz bilinemeyen bir nedenle 2 kişi ellerindeki tabancalarla saldırı düzenledi.

    Saldırıda kıraathanede bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar tedavi altında

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı #1

    Kaçan şahıslar aranıyor

    Öte yandan güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

    Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı VİDEO


    Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı #2


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