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    Diyarbakır'da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza

    17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerin yaptığı denetimlerde kuralları ihlal ettikleri belirlenen kişilere ceza yazıldı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 13:04
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    Diyarbakır'da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor.

    Tüm illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle kısıtlama başladı.

    Kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kalırken, boş banklar ve parklar ile şehir sessize büründü.

    VATANDAŞLARA CEZA YAZILDI

    Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetledi. Ekipler, kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza kesti.

    Diyarbakır'da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza ViDEO

    Diyarbakır da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza #1

    Diyarbakır da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza #2

    Diyarbakır da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza #3

    Diyarbakır da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza #4

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