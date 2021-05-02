17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerin yaptığı denetimlerde kuralları ihlal ettikleri belirlenen kişilere ceza yazıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor.

Tüm illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle kısıtlama başladı.

Kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kalırken, boş banklar ve parklar ile şehir sessize büründü.

VATANDAŞLARA CEZA YAZILDI

Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetledi. Ekipler, kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza kesti.

Diyarbakır'da kısıtlamayı delen vatandaşlara ceza ViDEO

