Diyarbakır'da komşu esnaflar arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da, aynı mahallede esnaflık yapan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi önünde meydana gelen olayda, aynı mahallede esnaflık yapan isimleri öğrenilemeyen elektrikçi ile bakkal işleten komşusu arasında kavga çıktı.

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, yaralıların tedavileri sürerken, olaya karışanların yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.

















