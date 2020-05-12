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- Diyarbakır'da köylülerin tarlaya inek girdi kavgası: 10 yaralı
Diyarbakır'da köylülerin tarlaya inek girdi kavgası: 10 yaralı
Çınar ilçesi'nde Şeyhçopan ve Özyar köylüleri arasında, ekili tarlaya giren inekler yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı.
- İHA
- 12.05.2020 - 20:28
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı, Şeyhçopan ve Özyar köylüleri arasında, ineklerin ekili tarlaya girmesi sonucu tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
10 KİŞİ YARALANDI
Olayda 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.