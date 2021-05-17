Diyarbakır'da kumar oynatılan eve baskın

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde polisin koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evdeki 8 kişiye, 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Diyarbakır Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde bulunan kişiler, kapıyı açmadı. Bunun üzerine ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye girdi.

Evde 2 masada kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi ile ev sahibi suçüstü yakalandı.

25 BİN 200 TL CEZA KESİLDİ

Evde yapılan aramada iskambil kağıtları, üstünde rakamların yazılı olduğu yazboz kağıdı ve kumar oynanan zarlar ele geçirildi. 8 kişiye, toplam 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.





