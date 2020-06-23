Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı

Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı

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Müşterilerini dolandıran kuyumcu, paralarla beraber ortadan kayboldu.

Olay Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlara yatırım vaadeden kuyumcu 300 milyon TL ye yakın para topladı.

ORTADAN KAYBOLDU

Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı.

Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır’da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi.

Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi.

Şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi.