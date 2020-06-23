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    Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı

    Müşterilerini dolandıran kuyumcu, paralarla beraber ortadan kayboldu.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 22:23
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    Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı #1

    Olay Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlara yatırım vaadeden kuyumcu 300 milyon TL ye yakın para topladı.

    Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı #2

    ORTADAN KAYBOLDU

    Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı.

    Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır’da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi.

    Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi.

    Şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi.

    Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı #3

    Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı #4

    Diyarbakır'da kuyumcu 300 milyon TL dolandırdı #5

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