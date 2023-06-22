Diyarbakır’da kuyumcu 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

İHA

Diyarbakırlı kuyumcu Yusuf Çelik, Bağlar’daki dükkanının önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti.

Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak, nefes almasını sağladı.

Yaklaşık 20 saniye süren müdahalenin sonunda Çelik, o anın gururunu yaşadı, 5 yaşındaki çocuğun kafasını okşadı.

Saniyeler içerisinde Heimlich manevrasıyla çocuğun tekrar yaşama tutunma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadar da ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum.