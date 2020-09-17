Diyarbakır'da lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı

Bir ay önce gittiği güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdığı sırada sol kolunda yanık oluşan Dilara Turhan, güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Dilara Turhan, arkadaşının tavsiyesi üzerine kolundaki tüylerden kurtulmak için güzellik merkezine gitti.

KOLUNDA YANIK OLUŞTU

Turhan, 1 ay önce gittiği güzellik merkezinde 3'üncü seans yapıldığı sırada sol kolunda yanma hissetti. Kolundaki yanık belirtilerini yetkililere bildirilen Turhan'a, kullanması için krem tavsiye edildi.

Sol kolunda siyah lekeler oluşan Turhan, yaklaşık bir aydır kullandığı kremlerden sonuç alamayınca tekrar güzellik merkezine gitti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Siyah lekelerin geçmediğini ve dışarıya bu sebeple çıkamadığı şikayetinde bulunan Turhan'a, denize girdiği için böyle olduğu yanıtı verildi. Duruma tepki gösteren Turhan, mağdur olduğunu belirterek savcılığa güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KENDİME ZARAR VERDİĞİMİ DÜŞÜNDÜLER"

Kremi kullanmasına rağmen kolundaki izlerin silinmediğini anlatan Turhan, "Kolumu gördüler, 'Ay bu kızın koluna bak, ne olmuş acaba' diye kendi aralarında konuştular. Dışarıdan çok kötü görünüyordu. Dışarıda görenler acaba kendime zarar verdim mi diye düşündüler. Çalıştığım iş yerinde arkadaşlarım ve müşteriler tarafından çok fazla tepki gördüm. 'Koluna ne olmuş, sen kendine zarar mı veriyorsun' gibi şeylerde bulundular bana. Ben bu süreçte çok zorlandım. Psikolojik olarak baskı altında kaldım. Ben kendilerine kolumda iz kalırsa şikayetçi olacağımı söyledim. İşlemi yapan kadın, hiçbir şekilde iz kalmayacağını söyledi. Bütün suçu bana yıkmaya çalıştı. Siz denize gittiniz vücudunuz yandığı için iz kaldığını söyledi ama ben diğer kolum içinde lazere girdim, sağ kolumda olmadı ama sol kolumda iz kaldı. Öyle olmuş olsaydı sağ kolumda da iz kalmış olması gerekirdi. Benimle hiçbir şekilde ilgilenmediler. Beni geçiştirip gönderdiler. Haklarında şikayette bulundum" dedi.